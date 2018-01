Rotinas do Infarmed perturbadas com anúncio da mudança

A presidente do Infarmed revelou que o anuncio da mudança da sede daquele organismo de Lisboa para o Porto está a “perturbar” a atividade da instituição.

“É difícil continuarmos o trabalho normal pensando que vamos estar seis meses sem saber o que vai acontecer”, revelou a líder da Autoridade do Medicamento, dando conta do grupo de trabalho que está a avaliar a decisão do Governo.

Este grupo terá de entregar um relatório até final de junho sobre consequências da mudança da sede do Infarmed de Lisboa para o Porto.

Maria do Céu Machado revela que em causa está não a mudança da sede por si só mas “mexer numa estrutura pesada, com uma rotina diária com tanta pressão externa, e tão intensa, e à qual se consegue dar resposta”.

A médica revela que ainda não foram “demonstradas as razões” de que a mudança será “uma mais-valia” e que a transferência da sede para o Porto tem “um impacto financeiro que não é pequeno”.

