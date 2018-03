Motociclismo Rossi mantém preocupação com a Yamaha apesar do desempenho no Qatar Por

Três Yamaha terminaram no top cinco da tabela de tempos nos testes de MotoGP no Qatar, com Valentino Rossi a terminar logo atrás de Johann Zarco. O que deixou o italiano satisfeito.

Contudo o ‘Doutor’ relativiza o que sucedeu em Losail, pois a Yamaha continua a ter uma moto muito inconstante, fazendo depender muito a sua performance em função do circuito: “O que conseguimos perceber nestes testes é que, tal como no ano passado, a situação muda muito de uma pista para outra. Sofremos bastante na Tailândia, mas fomos competitivos aqui. Por isso vai ser complicado, espero que para toda a gente. Será importante não sofrer demasiado nas pistas difíceis. Todos estamos muito perto e no limite. A linha entre ser forte e não suficientemente bom é muito estreita”.

Ainda assim Rossi admite que continua preocupado com a sua moto em configuração de corrida: “Experimentamos muitas coisas diferentes e melhoramos o pneu dianteiro – mas de qualquer maneira penso que não sabemos o que vai acontecer na corrida. Até meio da prova sou forte, mas depois temos mais 10 voltas que temos de perceber. Habitualmente no ano passado debatemo-nos, e para mim é um lugar onde temos mais problemas”.

O piloto italiano diz que a sua queda no último dia dos testes foi uma consequência de tentar diferentes opções de pneu dianteiro, e ver qual se comporta melhor numa distância de corrida: “Porque experimentei um pneu duro à frente – porque o outro era difícil de durar até ao fim. Senti que esse era o caminho, tinha uma boa sensação e acabei por ter uma pequena queda”.