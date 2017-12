Nacional Ronaldo em três fotografias com mais ‘gostos’ no Instagram em 2017 Por

O final de ano é propício a listas e rankings sobre os acontecimentos mais marcantes dos últimos 12 meses. No ranking do Instagram, o português Cristiano Ronaldo tem três das fotografias que melhor foram recebidas pelos internautas. Veja.

Cristiano Ronaldo viveu em 2017 mais um ano cheio de conquistas. Além de ter somado a quinta Bola de Ouro, o ‘melhor do mundo’ venceu também a Liga dos Campeões e a Liga Espanhola ao serviço do Real Madrid.

Apesar disso, os melhores momentos do craque português nas redes sociais dizem respeito ao seu seio familiar.

O ano de 2017 trouxe a Ronaldo três novos filhos – os gémeos Eva e Mateo e, mais recentemente, Alana Martina, fruto da sua relação com Georgina Rodríguez.

A felicidade familiar do capitão da Seleção comoveu os internautas, que fizeram de três desses retratos dos mais ‘gostados’ na rede social Instagram.

No top10 das publicações, Ronaldo surge no ‘oitavo lugar’, numa fotografia intitulada de “Family mood”, onde aparece ao lado dos gémeos, de Georgina e de Cristianinho.

Mais acima na classificação, Cristiano aparece a abraçar os gémeos recém-nascidos mostrando-se “muito feliz por poder abraçar” os novos dois amores da sua vida.

Por fim, a fotografia pós-nascimento de Alana Martina, onde a bebé surge com a família, foi a preferida do craque português para os internautas, com mais de 11 milhões de ‘gostos’.

Family mood ❤️❤️❤️❤️ Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em 27 de Ago, 2017 às 12:18 PDT

No topo das publicações com mais ‘gostos’ no Instagram surge Beyoncé a anunciar que ia ser mãe de gémeos, a pousar junto a uma coroa de flores e com um véu na cabeça, enquanto acaricia a barriga de grávida.

