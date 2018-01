Desporto Ronaldo pode ser ‘empurrado’ do Real Madrid para… chegar Neymar Por

É a notícia do dia no desporto espanhol e está a ter eco na imprensa internacional tal é o impacto que poderá ter não apenas no futebol mas também na economia mundial. O jornal Marca, sempre próximo da direção do Real Madrid, adianta a possibilidade dos merengues ‘perderem a cabeça’ e contratarem Neymar pela astronómica quantia de 400 milhões de euros, mesmo que isso possa implicar a saída de Cristiano Ronaldo.

A Marca chama-lhe, nesta sexta-feira, uma “decisão estratégica”, que poderá acabar com Neymar a vestir a camisola branca do Real Madrid.

O ex-jogador do Barcelona, que nesta temporada de mudou para Paris, poderá regressar a Espanha, desta vez para jogar pelo eterno rival do Barça.

Segundo conta o diário espanhol, Florentino Pérez não olhará a meios e gastos, estando a reunir uma quantia elevada para convencer Neymar e o presidente do Paris SG.

Apesar da ‘operação’ não se antever simples, o Real Madrid “tem Neymar na cabeça” e a administração do Real Madrid pode tentar convencer o líder dos parisienses com a transferência do passe de Ronaldo.

De resto, já terá sido feita uma aproximação entre as direções na recente gala da FIFA.

A verdade é que o futuro de Cristiano Ronaldo em Madrid é, nesta altura, uma incógnita mas os corredores do futebol estão agitados com esta notícia que, ainda que não seja confirmada por qualquer fonte, caiu que nem uma ‘bomba’ no futebol fruto da proximidade do jornal Marca e a realidade merengue.

