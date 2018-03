Europa Ronaldo passa ‘cheque em branco’, Fisco recusa Por

O internacional português Cristiano Ronaldo aceitou pagar o valor que o Fisco espanhol definisse, para encerrar o processo de fuga aos impostos que prossegue na justiça. Mas o ‘cheue em branco’ não foi aceite.

De acordo com o jornal Em Mundo, Cristiano Ronaldo propôs pagar o valor que autoridade tributária espanhola definisse, de modo a encerrar as contas com a justiça, no caso de alegada fuga ao fisco de que está acusado.

No entanto, essa proposta foi recusada. A fisco espanhol não aceitou este acordo e defende que Ronaldo terá de responder tal como qualquer cidadão.

O jogador português está acusado de fuga aos impostos, num caso que remonta ao período entre 2011 e 2014. No total, serão 14 milhões de euros, que preveem, em caso de condenação, uma pena de prisão.

De acordo com a acusação, estão em causa valores relativos a direitos de imagem, através de uma sociedade que Ronaldo tinha criado. O jogador defendeu-se sempre com o argumento de que essas receitas não eram obtidas em solo espanhol.

Porém, as autoridades espanholas têm visão diferente e entendem que houve dolo.

Cristiano Ronaldo quis encerrar o assunto, mas segundo o El Mundo não conseguiu.

