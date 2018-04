Desporto Ronaldo tem menos 10 anos de ‘idade física’, dizem em Espanha Por

A monumental bicicleta de Ronaldo foi, por estes dias, alvo de análises minuciosas a todos os níveis. A rádio espanhola Cadena Cope afirma que Cristiano tem uma idade física de apenas 23 anos, menos 10 do que aquela apresentada no bilhete de identidade.

Se Ronaldo é já uma personalidade mundialmente reconhecida, desde terça-feira que o craque português tem corrido o mundo de ‘bicicleta’.

O monumental golo do português, na Liga dos Campeões, frente à Juventus, tem sido analisado ao detalhe por professores, teóricos ou desportistas.

De acordo com a análise da rádio espanhola Cadena Cope, que analisou os dados físicos de Ronaldo, o capitão de Portugal tem apenas 23 anos de idade física, menos 10 do que a que apresenta no bilhete de cidadão.

Aparentemente, a massa corporal de Ronaldo é apenas de sete por cento, abaixo dos ‘normais’ 10 e 11 por cento. A estação avança ainda que o português consegue elevar-se, estático, a um metro. No pontapé de bicicleta que o eternizou ainda mais, Cristiano pontapeou a bola a cerca de 2,40 metros de altura, num momento assombroso.

Segundo o jornal francês L’Equipe, Zidane, o treinador do Real Madrid, assim que chegou ao clube conversou com Ronaldo e ter-lhe-à dito que, se este confiasse em si, iria prolongar a sua carreira ao mais alto nível por alguns anos.

Recorde o golo monumental de Cristiano Ronaldo.

