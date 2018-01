Ronaldo celebrou aniversário da mãe e passagem de ano na Madeira (com fotos)

Cristiano Ronaldo escolher a terra natal, a Madeira, para celebrar o aniversário da mãe, Dolores, e a passagem de ano. Com a família reunida, o craque português partilhou fotografias da progenitora e ao lado da namorada, Georgina Rodríguez. Veja.

O Capitão fez questão de celebrar o aniversário da mãe na Madeira, tendo reunido a família mais chegada para uma festa que se estendeu à passagem de ano.

Cristiano Ronaldo aterrou na ilha à hora de almoço deste domingo, dia 31 de dezembro, acompanhado pela namorada e por alguns amigos chegados.

O craque fez questão de partilhar uma fotografia com Georgina Rodríguez, legendada com mais um coração, reforçando o clima de tranquilidade no seio da família Aveiro.