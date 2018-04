Desporto Ronaldo assinala novo recorde Por

Ao participar no triunfo de ontem à noite sobre o Bayern Munique, para a Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde. É agora o jogador com mais vitórias na história da prova milionária.

O avançado do Real Madrid passou a registar um total de 99 vitórias na ‘Champions’, entre pré-eliminatórias e fases finais.

Curiosamente, o recorde foi ‘roubado’ a um antigo jogador do Real Madrid. Com 98 triunfos, o jogador mais vitorioso na prova era, até à noite de ontem, Iker Casillas, agora guarda-redes do FC Porto.

O ‘Santo’ somou essas 98 vitórias num total de 167 jogos na Liga dos Campeões, enquanto Cristiano Ronaldo necessitou de ‘apenas’ 151 partidas.

