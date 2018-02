Nacional Ronaldo agradece mensagens de parabéns Por

O dia ainda não acabou, mas Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para agradecer as mensagens de aniversário que tem recebido.

A estrela maior do futebol nacional celebra hoje 33 anos e, apesar de o dia ainda não estar perto de terminar, fez questão de agradecer as mensagens de aniversário que já recebeu.

Numa fotografia onde surge acompanhado por um bolo de aniversário curioso, que contem a imagem de um polvo, Cristiano Ronaldo escreveu apenas:

“Obrigado por todas as mensagens de aniversário”

Recorde-se que também a irmã do craque português tinha feito uma ‘homenagem especial’ ao “rei”, com uma imagem do craque no ginásio.

33!🎂🥂Thank you all for your birthday messages Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a 5 de Fev, 2018 às 6:43 PST

