Fórmula 1 Robert Kubica cansado que falem do seu handicap Por

O acidente sofrido num rali em 2011, que lhe deixou mazelas numa mão, tem sido motivo para justificar a posição de piloto de reserva de Robert Kubica na Williams.

Mas o piloto polaco está um pouco cansado que se dê tanto ênfase ao seu handicap, e que este seja apontado como uma das razões para a escolha de Sergey Sirotkin para companheiro de equipa de Lance Stroll esta temporada.

Em pleno ‘paddock’ de Barcelona, onde se deslocou para participar nos testes de pré-época da Williams, o polaco foi direto ao assunto, insistindo que o seu ‘handicap’ não deve ser o foco de conversa quando se fala de si. “Sempre estive à vontade. Os únicos momentos em que não estive foi com os media. Penso penso em saltar para o meu carro e fazer o meu trabalho suficientemente bem. O problema é que fui demasiado honesto quando me colocam as mesmas perguntas incessantemente. Vão continuar a dizer que tenho limites de cada vez que assumo o volante. Eu tenho-os, e nunca os escondi de ninguém. Deviam parar de falar nisso”, desabafou Kubica em declarações ao jornal brasileiro Globo.

No segundo dia de testes em Barcelona o polaco fez o sétimo tempo com o novo Williams FW41, ficando a três décimas apenas de Sirotking, tendo ambos se queixado de problemas causados pelo halo.“Uma vez que apertamos os cintos no carro isso nada muda. É entrar no habitáculo e sobretudo sair que se colocam problemas. Ao fim de alguns grandes prémios fisicamente duros não faltará espetáculo para ver os pilotos a sair dos carros em belos movimentos artísticos para tocar novamente a terra firme. Isso promete algumas piadas para quem testemunhar a cena. O problema são os flancos, que podem limitar o espaço para pousar os pés. Os pilotos terão quase que ‘voar’ para sair do carro”, explicou Robert Kubica.