Rixa familiar termina com dois agentes da PSP agredidos

O incidente familiar terá sido provocado por divergências sobre a construção de uma vedação, adianta o Cascais24.

De acordo com o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, os dois polícias agredidos tiveram de receber tratamento hospitalar.

Os agentes terão sido agredidos com uma ferramenta de construção civil, quando intimavam o pai a depositar as ferramentas no chão.