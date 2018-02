Nas Redes Rita Salema recorda drama pela perda das “pessoas mais especiais” Por

Rita Salema foi a convidada deste sábado do programa ‘Alta Definição’, da SIC, onde reviveu um drama pessoal, numa entrevista emocionante na qual recordou a perda precoce das “pessoas mais especiais” da sua vida.

Foi com o rosto manchado de lágrimas que Rita Salema recordou a morte prematura dos dois irmãos e do pai, num curto espaço de tempo que deixou cicatrizes na vida da atriz.

“As pessoas mais especiais da minha vida foram embora mais cedo. Fica uma sensação de perda porque sei que eles também não queriam ir”, confidenciou a atriz perante Daniel Oliveira.

Além da perda de familiares, Rita Salema recordou também os momentos dramáticos que se seguiram à notícia da morte de Nicolau Breyner, um dos seus melhores amigos.

Na véspera da morte do irmão Manuel, a atriz lembra a força das palavras que este lhe disse ao telefone.

“Ligou-me para me agradecer imensas coisas. Ser irmã dele, por exemplo. Foi uma despedida estranha. Eu nem sequer liguei muito porque estava a gravar”, recorda.

Sobre a morte de um dos melhor amigos, Nicolau Breyner, Rita Salema confessou que sofreu um “princípio de enfarte”.

“Senti-me pessimamente. Estava em casa, nem sequer estava a gravar. Comecei com arritmias e o braço preso. Graças a Deus o meu irmão estava e telefonou para aqueles SOS”, conta. “Fiquei lá internada”.

A superação da atriz ganhou forma em Francisca, filha do relacionamento com o ator Almeno Gonçalves, hoje com 25 anos.

“Disse às duas que íamos conseguir [ultrapassar este drama brutal]. E estamos a conseguir devagarinho”, admitiu.

Apesar dos dois anos “brutais” que “nunca” vai chegar a compreender, Rita Salema é uma mulher de fé, sendo nessa fé que encontra o ânimo e força para superar todas as adversidades.

“Sou intrinsecamente feliz. A vida foi muito generosa comigo, apesar dos momentos maus. Encontro força para superar em Deus, na fé e nas pessoas que já se foram embora. Tenho a certeza que as vou encontrar”, assumiu.

