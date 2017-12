Rita Pereira relaxa à janela

When you’re in paradise, rain is just confetti from the sky #paradise #theisland #home #martinique #rainyday #rain #happiness #hotdayanyway #vacation #lastdaysofthisyear #apollinemartinique @apollinemartinique #vsco #vscocam #tropical #cupofcoffee #coffee #girl #hot #sexy #goodvibes #positivevibes #positiveenergy #ivoryconcierge @ivoryconcierge

A post shared by Rita Pereira (@hyndia) on Dec 28, 2017 at 6:15am PST