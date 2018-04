Nacional Rita Pereira ousada e em topless (com vídeo) Por

De férias em Cabo Verde, Rita Pereira mantém-se bem perto dos seus seguidores, com publicações sensuais, seja em topless ou com transparências. Veja.

A sensualidade de Rita Pereira é uma constante nas suas páginas pessoais. De férias ou em trabalho, a atriz surge muitas vezes ousada, para deleite dos seus seguidores.

A aproveitar uns dias em Cabo Verde, onde festejou o aniversário do seu namorado, Guillaume Lalung, a cara da novela ‘A Herdeira’, da TVI, aqueceu sobremaneira as redes com fotografias e vídeos que exibem toda a sua sensualidade.

Depois de uma dança ousada, Rita Pereira partilhou duas fotografias que têm feito as delícias dos seus fãs, onde surge em topless e com um ‘vestido’ transparente.

Veja o vídeo e, em baixo, as imagens partilhadas pela atriz.





