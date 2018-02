Nacional Vídeo: Rita Pereira ousada “samba na cara da inimiga” Por

As férias de sonho de Rita Pereira, nas Maldivas, têm sido ricas em momentos sensuais. A atriz elevou a fasquia este sábado, ao partilhar com os seguidores uma dança ‘privada’, com dedicatória especial para “a inimiga”. Veja o vídeo.

As publicações de Rita Pereira começam a cortar o fôlego aos seus seguidores. Depois de ter partilhado um momento a nadar com tubarões e um vídeo onde o biquíni sofreu um pequeno deslize, eis que a atriz brinda os fãs com uma dança sensual, dedicada especialmente às “inimigas”

Rita Pereira surge com uma das muitas paisagens afrodisíacas das Maldivas como plano de fundo para uma dança reveladora dos seus dotes.

Na legenda, a atriz fez questão de sublinhar “que tiro é esse que é um arraso”, em alusão à música. Mas deixou uma mensagem para “as inimigas”, ao escrever “samba na cara da inimiga”.

Veja o vídeo.

