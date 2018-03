Nacional Rita Pereira “ilumina” as redes com ousadia Por

Rita Pereira voltou a deixar os seus seguidores a suspirar com nova fotografia onde surge como de costume: ousada, sensual e provocante.

A atividade de Rita Pereira nas redes dispensa apresentações, com a atriz a ser bastante ativa nas suas publicações.

Desta vez, a cara da ‘Herdeira’, da TVI, fez mesmo questão de sublinhar que queria “iluminar” os feeds.

Com as Maldivas como cenário, Rita Pereira deslumbra com um vestido ousado, onde o decote é esclarecedor.

“Vamos lá iluminar este feed do instagram”, escreveu a atriz na legenda.

Como de costume, a imagem deixou os seguidores a suspirar, chegando a haver comentários onde a palavra “socorro” é sublinhada.

Veja a imagem.

4 PARTILHAS Partilhar Tweetar