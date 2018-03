Nacional Rita Ferro Rodrigues deixa SIC: “Vou ali lutar pelos meus sonhos” Por

Rita Ferro Rodrigues e a SIC “decidiram, por mútuo acordo, terminar a ligação contratual existente” nos últimos 17 anos. A apresentadora publicou o comunicado da estação nas redes, onde sublinhou que vai “lutar pelos sonhos”.

Rita Ferro Rodrigues vai deixar a SIC depois de 17 anos ao serviço da estação de Carnaxide, onde chegou em 2001, ainda como jornalista.

“A SIC e Rita Ferro Rodrigues decidiram, por mútuo acordo, terminar a ligação contratual existente”, refere uma nota da estação, partilhada pela apresentadora.

A missiva dá ainda conta do agradecimento de toda a “dedicação e empenho como pivô e repórter da SIC Notícias e, posteriormente, como apresentadora da SIC e da SIC Mulher”.

A apresentadora foi cara de vários programas, entre eles “Contacto”, “Companhia das Manhãs” e “Portugal em Festa”.

Dividiu o ecrã com nomes como Nuno Graciano, Francisco Menezes, José Figueiras e João Baião, com quem apresentava o agora terminado “Juntos à Tarde”.

A razão da separação não é conhecida, mas a SIC “deseja a Rita Ferro Rodrigues as maiores felicidades para o seu futuro pessoal e profissional, não se excluindo a possibilidade de, no futuro, voltar a existir uma colaboração com a estação”.

A apresentadora reagiu na sua página oficial e afirmou que conta com o apoio dos seguidores “em mais uma etapa”.

“Até já, vou ali lutar pelos meus sonhos! Acompanhem-me neste caminho porque a vossa companhia é a minha maior alegria e honra”, escreveu.

