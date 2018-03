Nacional Rita Ferro Rodrigues discute com “gente doente” nas redes Por

Rita Ferro Rodrigues reiterou, nas redes, que a notícia que a dá como certa na RTP é falsa, tendo-se envolvido numa ‘troca de argumentos’ com um utilizador, a quem apelidou de “corja” e “gente doente”.

Depois de deixar a SIC para “lutar pelos seus sonhos”, Rita Ferro Rodrigues viu o seu nome ser associado à RTP, onde alegadamente teria à espera um salário de 15 mil euros. É precisamente em torno dessa ‘notícia’ que a apresentadora se envolveu numa troca de mensagens com um internauta, reiterando que essa possibilidade é falsa.

“É totalmente mentira. Mas interessa alguma coisa? As pessoas que espalharam este boato vão ter a dignidade de pedir desculpa? Vão retirar os ‘tweets’? Ou vão continuar a fazer a única coisa que os motiva a viver (a desfilar inveja e ódio)?”, questiona.

A resposta do internauta não demorou, que admitiu que retiraria as publicações se se verificasse que a apresentadora “não vai para a RTP”, tendo, mais tarde, criticado Rita Ferro Rodrigues, que “nem sequer é minimamente boa no que faz”.

“Esquecendo isso, também não é qualquer um que sem ter conseguido terminar uma porcaria duma licenciatura sequer (tendo tentado duas vezes) anda por aí a ganhar 15 mil euros sem ninguém saber porquê. É que ela nem sequer é minimamente boa no que faz”, escreveu.

Entre as acusações trocadas, onde Rita Ferro Rodrigues questiona se “esta gente doente não tem assistência”, o internauta responde com alegadas t-shirts com ‘hashtags’, numa alusão às peças de roupa da Capazes, que tem a apresentadora como uma das fundadoras.

Para terminar a ‘discussão’, Rita Ferro Rodrigues sugeriu que o internauta vendesse t-shirts com frases como “sou mau carácter”, “desenvolvo obsessões” ou “sou um mesquinho invejoso”, que ganharia rapidamente “um dinheirão”.

É totalmente mentira. Mas interessa alguma coisa ? As pessoas que espalharam este boato vão ter a dignidade de pedir desculpa ? Vão retirar os tweets ?Ou vão continuar fazer a única coisa que os motiva a viver (a desfilar inveja e ódio?) https://t.co/fjWYnWlXRs — Rita Ferro Rodrigues (@ferro_rodrigues) 26 de março de 2018

Esquecendo isso, tb não é qualquer um que sem ter conseguido terminar uma porcaria duma licenciatura sequer (tendo tentado duas vezes) anda por aí a ganhar 15000 euros sem ninguém saber porquê. É que ela nem sequer é minimamente boa no que faz. — Diogo Cruz (@diogomgcruz) 25 de março de 2018

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar