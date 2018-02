Nas Notícias Rio rejeita acordo de Governo com PS Por

Rui Rio deixou um aviso aos portugueses de que o PSD irá “resistir sempre ao discurso fácil”. No discurso no congresso, o ex-autarca da Câmara Municipal do Porto revelou que consigo não vão ter lugar “ruturas desnecessárias” e negou a possibilidade de um Bloco Central com o PS.

O novo líder avisou que um acordo de Bloco Central com o PS é um cenário que “não existe nem existirá”, até porque os partidos da ‘geringonça’ acabam por estar a “perder tempo” com o “sexo dos anjos”.

Apesar de recusar um Bloco Central, Rui Rio revelou que os dirigentes do partido laranja estão “disponíveis para dialogar democraticamente”.

Porém, Rui Rio rejeitou um “ruturas desnecessárias”.

“Comigo à frente do partido, iremos sempre fazer uma evolução em harmonia com a nossa história, sem ferir os nossos princípios de sempre, sem confrontos geracionais, sem sobressaltos ideológicos e sem ruturas desnecessárias”, explicou aos delegados no congresso, em Lisboa, nesta sexta-feira.

Ao falar para o interior do partido, o novo líder do PSD lembrou que, no passado recente, “houve quem falhasse, houve quem se tivesse afastado dos valores éticos que todos professamos, mas não podemos confundir a árvore coma floresta”.

Num balanço ao trabalho de Pedro Passos Coelho, Rui Rio deixou rasgados elogios ao antecessor.

“Fica um um trabalho de governação que a história reterá como de salvação nacional.”

Rui Rio lembrou ainda aos delegados que “o que ficará destes seus oito anos à frente do nosso partido, não serão as críticas que, em qualquer circunstância, o exercício deste cargo sempre teve e terá”.

Rui Rio voltou a afastar especulações sobre a nova liderança da bancada parlamentar.

