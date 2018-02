Nas Notícias Rio inicia hoje “cooperação institucional séria e leal” com Marcelo Por

O Presidente da República recebe hoje Rui Rio, como agendado desde meados de janeiro. O novo presidente do PSD vai oferecer a Marcelo “uma cooperação institucional séria e leal”.

A garantia foi deixada pelo novo líder laranja no discurso com que encerrou, ontem, o 37.º congresso do PSD.

Marcelo consultou todos os partidos com assento parlamentar, à exceção do PSD, para debater “o que é importante para Portugal no imediato e a prazo”, com o quadro financeiro plurianual, “o chamado pós-2020”, como fundo.

Os partidos foram também convidados a manifestar “como é que veem o orçamento para o ano que vem, o período que vai até às eleições e até ao termo da legislatura”, tinha anunciado ainda o chefe de Estado.

Só o PSD não foi ainda consultado porque o Congresso estava marcado para entre sexta-feira e domingo (ontem).

Assim, Marcelo junta a reunião sobre “o chamado pós-2020” com a receção oficial ao novo presidente social-democrata, Rui Rio.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar