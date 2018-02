Nas Notícias Rio desvaloriza polémicas com Elina Fraga Por

Rui Rio mantém a confiança política em Elina Fraga, a antiga bastonária da Ordem dos Advogados, que tem estado no centro da polémica por causa da gestão que fez na instituição. O novo presidente do PSD garante que a sua vice-presidente vai continuar na estrutura do partida e diz-se preparado para estas situações. Veja o vídeo.

“Funciono bem em ambientes de tensão”, disse Rui Rio.

O líder do PSD explicou ainda que vão existir “mais historias”. Porém, deixou um aviso.

“Vamos ver se vai ficar por aqui, eu acho que ainda vai haver mais histórias”.

Se assim acontecer, Rui esclarece.

“Cá estou para elas”, disse Rui Rio na na sede do partido, em Lisboa.

Aos jornalistas, o presidente do PSD explicou que Elina Fraga não está a ser alvo da justiça.

“Não é uma investigação, é ler a auditoria.”

Já Elina Fraga, por seu lado, reiterou que estas notícias sobre a investigação ao seu mandato enquanto foi bastonária da Ordem dos Advogados não lhe causam admiração.

“Quero dizer sobre essa auditoria, que nunca fui chamada, logo é estranho”.

Elina Fraga mostra-se admirada ainda pelo facto de ser feita uma análise à gestão do seu mandato, entre outros, ainda que a ex-bastonária não sejam gestora.

“Não me foi pedido qualquer esclarecimento e foi ontem [segunda-feira], curiosamente no primeiro dia do resto da minha vida como vice-presidente do PSD, que soube desse inquérito”, disse Elina Fraga sobre este assunto que dominou as conversas entre os jornalistas após a reunião da comissão política do PSD.

A esta reunião faltou Hugo Soares, que ainda é líder parlamentar do PSD.

Rui Rio justificou que Soares faltou à reunião da comissão política do PSD, por estar “demissionário”.

Veja o vídeo:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar