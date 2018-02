Nas Notícias Rio e Costa falaram da “nova fase” e evitaram temas que os podiam “dividir” Por

Há “uma nova fase” nas relações entre o PS e do PSD, anunciou o presidente dos sociais-democratas, Rui Rio, após a visita de quase duas horas e meia ao líder socialista e primeiro-ministro, António Costa.

À saída do encontro, realizado na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento (Lisboa), o presidente do PSD revelou que a conversa versou as políticas em que um acordo será possível, tendo sido evitadas as matérias que poderiam provocar uma discussão.

“Estivemos os dois a tratar mais do que possa consubstanciar políticas positivas e não estivemos a carregar naquilo que nos divide”, explicou Rui Rio.

A descentralização e o futuro quadro comunitário (o chamado Pós-2030) terão dominado a agenda, levando mesmo o líder laranja a anunciar que vai indicar interlocutores para negociarem com o Governo nessas matérias.

Outras temas relevantes, “mas não com tanta urgência”, foram também conversados entre os responsáveis dos dois maiores partidos portugueses.

Rui Rio e António Costa fizeram um “levantamento” do que é possível conversar no plano da Segurança Social, embora com a ressalva de que “nunca estará em causa qualquer alteração à situação presente”.

A conversa versou a sustentabilidade do sistema, pensando no quadro a existir “daqui a 10 ou 20 anos, em função da evolução demográfica”.

Em matéria de justiça, o presidente do PSD insistiu que qualquer reforma só poderá se feita com ponderação “e envolvendo a sociedade civil”.

