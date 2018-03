Nas Notícias Rio confia na recandidatura de Marcelo Por

O discurso de Marcelo Rebelo de Sousa tirou as dúvidas a Rui Rio. O presidente do PSD acredita “plenamente” que o Presidente da República se vai recandidatar.

O chefe de Estado assinalou hoje o fim do segundo ano do mandato, com um debate com alunos do ensino secundário. Algumas das declarações de Marcelo chegaram às notícias e apenas serviram para reforçar a convicção de Rui Rio.

O ex-autarca adiantou que não tem dúvidas quanto à hipótese do Presidente se recandidatar em 2021.

“Eu acho que, por aquilo que eu o ouvi dizer hoje, acredito plenamente. Aliás, já passei por isso também”, salientou o presidente do PSD.

Em Arcos de Valdevez, onde participou numa iniciativa do eurodeputado José Manuel Fernandes, Rui Rio lembrou que Marcelo “conseguiu agradar a uma grande maioria dos portugueses”, pelo que “está em condições de usar esse capital de simpatia, com o poder que ele lhe dá, em prol do País”.

Isso implica que, findo o mandato atual, o chefe de Estado se recandidate para continuar esse trabalho.

Para já, o presidente do PSD faz, “naturalmente, um balanço positivo” da Presidência de Marcelo, um ex-presidente do PSD.

“Se já era positivo enquanto cidadão, agora como presidente do PSD, nos contactos que entretanto tivemos, ainda reforço mais essa ideia”, acrescentou Rui Rio.

“Ainda não chegou a meio, são cinco anos de mandato”, lembrou o dirigente social-democrata.

