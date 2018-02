Nas Notícias Rio apresenta nomes da sua comissão política Por

O novo presidente do PSD, Rui Rio, apresentou este sábado, no Congresso, em Lisboa, os seis nomes que compõe a sua Comissão Política Nacional.

No segundo dia do 37.º congresso nacional do PSD, no Centro de Congressos de Lisboa, Rui Rio apresentou os seis nomes que compõe a sua Comissão Política Nacional.

Os nomes para a vice-presidência do partido são o de David Justino, Elina Fraga, Isabel Meireles, Manuel Castro Almeida, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro.

Para secretário-geral dos sociais-democratas, Rui Rio propôs o nome de Feliciano Barreiras Duarte.

A lista do Conselho Nacional foi decidida por Rui Rio e Pedro Santana Lopes, adversário derrotado nas últimas eleições diretas e que lidera assim a lista, composta ainda por David Justino, Elina Fraga, Isabel Meireles e Manuel Castro Almeida.

A lista da unidade é liderada por Pedro Santana Lopes, seguindo-se os nomes de Paulo Rangel, o ex-ministro do PSD Arlindo Cunha e, por fim, o secretário-geral do partido na direção de Pedro Passos Coelho, José Matos Correia.

Nunes Liberato, ex-secretário-geral do partido e antigo chefe da Casa Civil da Presidência com Cavaco Silva, foi o nome sugerido por Rio e Santana Lopes para a presidência do Conselho de Jurisdição Nacional.

A lista à mesa do congresso é encabeçada por Paulo Mota Pinto, enquanto Catarina Rocha Ferreira lidera a lista da Comissão Nacional de Auditoria Financeira.

As eleições para os órgãos nacionais realizam-se no domingo de manhã, no terceiro dia do congresso.

