Fórmula 1 Ricciardo mais rápido do que Hamilton em Barcelona Por

O segundo dia da semana de testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona viu Daniel Ricciardo ser o mais rápido em pista, repetindo aquilo que já havia feito oito dias antes na pista catalã.

Numa jornada onde as equipas pareceram focar-se na performance, sobretudo na sessão da tarde, Ricciardo estabeleceu a melhor marca pouco depois das 13h00 (12h00 em Portugal), ao rodar em 1m18,047s. Uma marca conseguida pelo australiano da Red Bull na melhor das 165 voltas, sendo também o piloto que mais quilómetros realizou esta quarta-feira.

Lewis Hamilton tentou bater o piloto de Perth mas ficaria com a segunda marca, a 0,353s, naquela que foi a melhor das 90 voltas que completou com o Mercedes W09. Tal como Ricciardo – que não conseguiu bater a marca obtida por Felipe Massa no traçado catalão em 2008 – o Campeão do Mundo também se dedicou a fazer longos turnos de condução, mas fez o seu melhor tempo com pneus ultra macios, contrariamente ao australiano que obteve o registo do dia com os novos hiper macios da Pirelli.

Valtteri Bottas rendeu Hamilton da parte da tarde, ficando com o terceiro tempo, a 0,513s de Daniel Ricciardo, na melhor das 85 voltas por si realizadas, recorrendo também aos pneus hiper macios. Os pilotos da Mercedes foram os únicos a gastarem menos de um segundo que o australiano da Red Bull, uma vez que no Ferrari Sebastian Vettel rubricou a quarta marca a 1,494s de Ricciardo. O alemão cedeu mais tarde o volante a Kimi Raikkonen, mas o finlandês realizou somente 49 voltas, terminando apenas com o nono ‘crono’.

O top cinco acabou por ser fechado por Brendon Hartley, que no Toro Rosso completou 118 voltas, efetuando a melhor com pneus hiper macios montados. O neozelandês foi ligeiramente mais rápido do que Fernando Alonso, que no McLaren MCL33 Renault realizou somente 57 voltas. O espanhol foi o mais veloz durante grande parte da manhã, quando utilizou Pirelli hipermacios, mas o seu trabalho acabou por ser afetado por uma fuga de óleo que o fez parar na curva 7. A mudança de motor que se seguiu acabou por fazer com que não fizesse muitos quilómetros neste sexto dia de testes.

Já Carlos Sainz Jr foi mais feliz do que o seu compatriota, conseguido realizar 88 voltas nas primeiras quatro horas de ensaio, antes de passar o volante do Renault R.S.18 a Nico Hulkenberg. O madrileno terminou o dia com a sétima marca a pouco mais de uma décima de Alonso. Já o alemão da Renault foi mais lento oito décimas que o seu companheiro de equipa, mas logrou completar 102 voltas, naquele que pode ser considerado como um dia muito produtivo para a equipa de Enstone.

Os dois pilotos da Renault ficaram separados por Romain Grosjean, Kimi Raikkonen e Lance Stroll, que ficaram separados por quase uma décima, com o canadiano da Williams a fechar o top 10. Fora do qual ficou Charles Leclerc, que não se livrou de um susto quando ‘plantou’ o seu Sauber na gravilha da escapatória da curva 12.