Motociclismo Ricardo Porém troca as quatro pelas duas rodas no Raid da Ferraria

Depois de se ter sagrado Campeão Nacional de Todo-o-Terreno, e uma semana após te ganho a Baja de Almanzora em Espanha, com o Mini Paceman da Cattiva Sport, Ricardo Porém vai estrear-se nas duas rodas no Raid da Ferraria.

O piloto de Leiria vai tripular uma Husqvarna do Team Credibom/Benecar naquela que é a terceira ronda do CNTT da Federação de Motociclismo de Portugal. Uma estreia que acontece a convite de Nuno Luz, mentor da equipa que se estreou no campeonato e que lidera a classe TT1 com Sandro Carolino.

“Lançámos o desafio ao Ricardo e ele aceitou de imediato mesmo sabendo que teria pouco tempo para preparar a sua estreia nas duas rodas por estar a competir em Espanha. Vai ser certamente interessante ver como vai ele encarar uma prova aos comandos de uma máquina tão distinta do que aquelas a que está habituado, mesmo se a moto não é um ‘objectivo estranho’ para ele pois anda regularmente fora-de-estrada até como forma de treino”, comenta o ‘patrão’ da equipa, que não estará na prova alentejana por estar a recuperar de uma lesão sofrida quando treinava na passada semana.