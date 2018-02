Motores Ricardo Moura vence Rali Serras de Fafe ao segundo Por

A edição 2018 do Rali Serras de Fafe vai ficar na história do Campeonato de Portugal de Ralis como uma das provas mais disputadas que há memória. É que pouco mais de um segundo ficaram a separar os dois primeiros classificados.

Ricardo Moura não tinha sido feliz recentemente na prova da Demoporto, apesar de mostrar estar particularmente à vontade nas míticas especiais de Fafe, mas desta vez foi-o, já que teve em Miguel Barbosa um adversário à altura. Os dois pilotos trocaram várias vezes a liderança entre si no primeiro dia do rali, e no segundo passou-se o mesmo. Daí que se o piloto do Skoda Fabia R5 perdeu a prova por 1,1s podia tê-lo ganho pela mesma margem.

Fotos: Ricardo Cachadinha

“Foi uma prova muito disputada, e desde já endereço os meus parabéns ao Miguel Barbosa como se bateu. Consegui um triunfo que deveria já aqui ter conseguido no passado. Claro que isto só foi possível graças ao trabalho da equipa, do empenho colocado por toda a gente envolvida e, claro, ao apoio dos meus patrocinadores. Sinto orgulho por ser um açoriano a ganhar esta primeira prova de um campeonato recheado com tantos e bons pilotos”, afirmou o vencedor da prova no final do rali.

“Sinto que qualquer um de nós poderia ter ganho a prova. O Miguel mostrou uma grande evolução pelo ritmo demonstrado, e a luta que me deu só veio valorizar ainda mais esta vitória. Gosto mais de triunfos conseguidos desta forma”, acrescentou Ricardo Moura.

Miguel Barbosa também ficou satisfeito com o seu desempenho, até porque ninguém o apontava como favorito, e só ficou um pouco desapontado por não ter vencido: “Um segundo não é nada, mas o Ricardo esteve muito bem. Sinto um bocado de pena por não ter conseguido uma vitória que esteve ao meu alcance, mas satisfeito pelo ritmo demonstrado. Percebemos que agora nos podemos bater também pelas vitórias e não apenas pelos pódios”.

Pedro Meireles foi um terceiro classificado solitário. Bem cedo o piloto de Guimarães perdeu o ‘comboio’ da luta pela vitória e a diferença de mais de 1m40s apenas espelhou esse atraso inicial, do qual nunca mais chegou a recuperar. Aliás, parte do primeiro dia e do segundo dia foram aproveitados por José Pedro Fontes encurtar a diferença para o terceiro classificado. Mas o piloto do Citroën DS3 R5 apenas conseguiu ficar mais perto do Skoda, a pouco mais de oito segundos. Um reflexo do tempo que perdeu no começo da prova.

Depois dos vários problemas sentidos na véspera, Armindo Araújo procurou limitar os danos, chegando à quinta posição. A partir daí o piloto da Hyundai Motorsport Portugal não conseguiu ir mais longe, até porque não evitou um toque, que provocou alguns estragos na estética do seu i20 R5 e o deixou a mais de dois minutos do primeiro classificado.

No outro Hyundai oficial Carlos Vieira também procurou recuperar dos percalços sofridos no sábado. Mais concentrado o Campeão Nacional foi-se aproximando mais do top quatro, concluindo a prova no quinto posto, mas uma dúzia de segundos do seu companheiro de marca.

O ataque dos homens da Hyundai neste segundo dia fez com que João Barros fosse atirado para a sexta posição, sendo evidente que ao piloto de Paredes faltou ritmo, como o próprio viria a admitir após o final do rali.

Destaque ainda para Alexander Villanueva, que veio de Espanha para garantir o sétimo posto aos comandos de um bem preparado Skoda Fabia R5, com Paulo Meireles e o estreante britânico Harry Hunt a fecharem o top dez.

Nas duas rodas motrizes não houve história, pois Pedro Antunes nunca permitiu veleidades aos seus mais diretos adversários, impondo-se com mais de um minuto e meio sobre Daniel Nunes, que também tripulou um Peugeot 208 R2, com o espanhol Efren Llarena a completar um pódio todo ele composto por pilotos aos comandos dos pequenos carros franceses.

Classificação final

1º Ricardo Moura/António Costa (Ford) 1h26m07,8s

2º Miguel Barbosa/Hugo Magalhães (Skoda) + 1,1s

3º Pedro Meireles/Mário Castro (Skoda) + 1m42,4s

4º José Pedro Fontes/Paulo Babo (Citroen) + 1m50,6s

5º Armindo Araújo/Luís Ramalho (Hyundai) + 2m12,5s

6º Carlos Vieira/Jorge Carvalho (Hyundai) + 2m24,5s

7º João Barros/Jorge Henriques (Ford) + 2m48,3s

8º Alexander Villanueva/Oscar Sanchez (Skoda) + 3m03,6s

9º Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai) + 4m42,7s

10º Harry Hunt/Steve Phee (Citroën) + 6m04,3s