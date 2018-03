Motores Ricardo Moura estreia Skoda ‘em casa’ Por

Depois de ter começado o Campeonato de Portugal de Ralis com uma vitória em Fafe, Ricardo Moura está ‘em casa’ no Rali dos Açores determinado em repetir a façanha em termos nacionais.

A prova disputada na ilha de São Miguel é mais uma vez pontuável para o Campeonato da Europa, pelo que conseguir vencer ‘à geral’ se torna mais complicado. Acresce a isso que o piloto açoriano troca o Ford Fiesta R5 por um Skoda Fabia R5.

De qualquer forma Ricardo Moura, que mais uma vez é acompanhado por António Costa, mostra-se confiante: “Participar no Rali dos Açores é sempre motivo de grande satisfação. Corremos em ‘casa’ e isso é sempre uma motivação. Vencemos em 2016 e desistimos no ano passado quando lutávamos pela vitória. Agora esperamos conseguir um bom resultado”.

“Esta prova, por ser do ‘Europeu’ tem sempre uma lista de inscritos de qualidade, pelo que torna um desafio ainda maior, mas esperamos imprimir um ritmo que nos permita lutar pelo pódio. Além disso alinhamos num Fabia R5, depois de ter sido possível concretizar agora o negócio para alinhar numa prova que é a mais mais importante que temos no nosso programa em 2018. Agradeço o apoio dado para que tal fosse possível. Agora vamos conhecer o carro ao longo do rali e esperamos que a adaptação possa ser rápida, para irmos evoluindo”, acrescenta o piloto de São Miguel.