Ricardo Melo Gouveia termina em 59.º Troféu Hassan II em golfe

O jogador português Ricardo Melo Gouveia concluiu hoje no grupo dos classificados em 59.° lugar o Troféu Hassan II, em Marrocos, prova pontuável para o circuito europeu de golfe.

Melo Gouveia cumpriu a última volta ao percurso em 74 pancadas (agregado de 295 pancadas), duas acima do Par do campo, depois de ter efetuado um ‘birdie’ (uma pancada abaixo do buraco) e três ‘bogeys’ (uma acima).

No último dia da prova marroquina, o francês Alexander Levy destronou o espanhol Alvaro Quiros, vencendo a prova com um total de 280 pancadas (oito abaixo do Par do campo).

