Ricardo Landum ajuda primo a regressar a Portugal para morrer

Daniel Raimundo, o emigrante que pediu ajuda para regressar a Portugal, está agora a ser ajudado pelo primo, Ricardo Landum, que o povo conhece por ser o compositor de alguns dos êxitos de Tony Carreira.

Ricardo Landum ficou “comovido” com a história do familiar, que em dezembro foi diagnosticado com um cancro fulminante. Como vive na Bélgica, Daniel Raimundo quer “regressar a Portugal para morrer” e pediu ajuda.

“Maldita doença que vem sem dó nem piedade e destrói não só uma vida, mas também a vida de quem os rodeia!”

“Não tenho palavras, quisera eu do fundo do coração que fosse descoberta a cura deste maldito que mata tanta gente”, comentou Ricardo Landum.

“Só me resta rezar e vou fazê lo por ti, primo Daniel Raimundo, tem fé que tudo corra bem”.

As despesas da viagem de regresso, com a assistência de um médico e um enfermeiro, rondam os 10 mil euros, valor que levou o emigrante a fazer um apelo dramático.

