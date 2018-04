Motores Ricardo Gomes aposta forte no Iberian Historic Endurance Por

O Iberian Historic Endurance continua a ser uma competição que atrai bastante os pilotos de competições com carros clássicos, como é o caso de Ricardo Gomes.

Em 2018 o piloto de Braga vai apostar na competição organizada pela Race Ready, alinhando também no CSS Grupo 1, justificando a sua opção pelas grelhas preenchidas e pala competência da organização.

Ao longo de cinco eventos Ricardo Gomes vai alinhar na companhia de Daniel Esteves, tripulando um Ford Escort MK1 no Iberian Historic Endurance e um Ford Escort MK2 no CSS Grupo 1, com os quais espera assinar boas prestações.

“Julgo que era importante apostar numa competição bem estruturada, com garantias de competitividade e de eventos bem organizados e, neste momento, em Portugal o CSS Grupo 1 e o Iberian Historic Endurance são as que se enquadram melhor nestas condições. Para qualquer uma delas terei um carro que promete ser competitivo e um colega de equipa que será uma mais-valia em todo o projeto”, explica o piloto minhoto. “Penso que temos todos os meios reunidos para uma boa época em campeonatos que terá muitas lutas, com grelhas de partida numerosas e de qualidade”, afirmou com entusiasmo Ricardo Gomes, que integrará a formação da Old School Ford.

A opção pelos dois carros tem, segundo o piloto bracarense, a ver com o facto de terem sido marcantes na sua época, “tanto nos ralis como nas pistas. Ter oportunidade de poder pilotar estas máquinas, de acordo com as suas especificações originais é algo muito emocional para qualquer adepto de automobilismo e piloto. Será uma temporada fantástica”.

A temporada do campeonato do CSS Grupo 1 inicia-se no Autódromo do Estoril no dia 1 de Maio, estendendo-se ao longo de cinco eventos, integrando provas tão singulares como o Estoril Classic, o Algarve Classic Festival, ou Jarama Classic, em Madrid. O Iberian Historic Endurance inicia-se no circuito espanhol de Navarra.