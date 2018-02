Ricardo Araújo Pereira responde a Francisco J. Marques

Ricardo Araújo Pereira foi colocado no “âmbito dos cartilheiros”, por Francisco J. Marques. O diretor de Comunicação do FC Porto divulgou um email que sugere uma troca de contactos entre o humorista e responsáveis encarnados. Ricardo Araújo Pereira confirma factos, mas desmente todas as “insinuações”.

Numa reação enviada à Sábado, por escrito, às acusações de Francisco J. Marques, Ricardo Araújo Pereira desmente que alguma vez tenha recebido orientações do clube da Luz, para responder a Miguel Sousa Tavares.

O humorista confirma que recebeu um contacto do diretor de marketing do Benfica com um pedido para “dar o endereço electrónico a um amigo do assessor jurídico” do clube encarnado.

Confirma também que recebeu um email, em 2010, com uma “ideias sobre incoerências do Miguel Sousa Tavares”.

O diretor de Comunicação do FC Porto apresenta estes factos e RAP confirma todos eles.

A partir daqui, entramos no campo das insinuações, em que Francisco J. Marques sugere que o humorista tenha feito parte do célebre grupo da cartilha.

Araújo Pereira desmente: “É público que eu nunca recebi a chamada ‘cartilha’. (…) O Francisco J. Marques sabe muito bem disso porque a lista de destinatários foi divulgada por ele – e eu não consto nela”.

O sócio do Benfica lembra ainda que tem sido alvo de críticas de outros benfiquistas, por estes sentirem que se tem afastado da visão de Luís Filipe Vieira.

“Tenho suportado insinuações azedas (e algumas até falsas) vindas de elementos próximos da direção do meu próprio clube. Agora, as insinuações vêm de elementos próximos da direção do Porto. Só me falta o Sporting para fazer bingo”, brinca, na resposta enviada à Sábado.

E é num registo cómico que responde a Francisco J. Marques: “As incoerências que ele apontava ao MST tinham a ver com tramitações legais da justiça desportiva, tema que reputo de chato como o catano. Sou um grande apreciador das incoerências de MST, sobre as quais escrevo com entusiasmo desde 2003. Admiro sobretudo a sua capacidade de confundir ou inventar episódios históricos, as opiniões baseadas em factos inexistentes e as bizarrias ortográficas”.

Refira-se ainda que Ricardo Araújo Pereira decidiu encaminhar o dito email à Sábado, lançando um desafio: confrontar todas as informações que recebeu nessa missiva com as suas crónicas no jornal A Bola.

