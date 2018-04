Desporto “Revolta” no balneário e “treino cancelado” após post de Bruno Por

Segundo escreve o Correio da Manhã, o treino do Sporting marcado para esta sexta-feira foi cancelado. O plantel terá ficado “revoltado” com o post de Bruno de Carvalho e exigiu a presença do líder leonino em Alcochete até às 13h00, o que não aconteceu. Desse modo, os jogadores “recusaram treinar”. ATUALIZAÇÃO: O Sporting acaba de desmentir esta notícia.

Aquele diário dá conta de uma “revolta” dos jogadores leoninos, depois de tomarem conhecimento do post de Bruno de Carvalho, publicado após a derrota do Sporting em Madrid, em partida da Liga Europa.

Os jogadores reuniram e exigiram a presença de Bruno de Carvalho em Alcochete, até às 13h00 desta sexta-feira, o que não sucedeu, segundo o Correio da Manhã.

“Os jogadores recusaram-se a treinar, como forma de protesto pela ausência do presidente”, realça o periódico, na sua edição online.

Também o jornal Record revela que o treino foi cancelado. “O presidente, que esteve na Procuradoria Geral da República, não compareceu e Jorge Jesus, que esteve reunido com os jogadores, acabou por mandá-los para casa”, escreve o diário desportivo.

O PT Jornal tentou contactar o diretor de Comunicação de Sporting, Bruno Saraiva, para confirmar esta informação, mas ainda não foi possível obter uma reação.

Recorde-se que o presidente do Sporting reagiu mal à derrota diante do Atlético e publicou um post, no Facebook, onde responsabiliza alguns jogadores do desaire.

Coates e Mathieu foram visados pelas falhas que provocaram os dois golos dos espanhóis. Também Bas Dost e Fábio Coentrão estiveram na mira do presidente, que os acusou de não quererem jogar a segunda mão – a expressão está entre aspas, pelo que não deve ser lida à letra.

“Fábio e Bas Dost ‘não quiseram jogar’ em Alvalade, com faltas para amarelo que nunca poderiam ter feito”.

Bruno de Carvalho considerou que as faltas que o avançado e o defesa cometeram, e que custaram um amarelo que os impossibilita de atuar na segunda mão, foram escusadas.

36 PARTILHAS Partilhar Tweetar