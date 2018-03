Motores Reviravolta no Rali do México Por

O Campeonato do Mundo de Ralis continua a ter um ingrediente muito importante, que é a imprevisibilidade, e a segunda etapa do Rali do México provou isso mesmo.

De um momento para o outro a vitória deixou de ser disputada entre Dani Sordo e Sebastien Loeb para ficar ‘nas mãos’ do Campeão do Mundo Sebastien Ogier. Bastaram alguns percalços do espanhol da Hyundai e do francês da Citroën para tudo mudar, sendo que a marca francesa vai ainda a tempo de ‘salvar’ um segundo lugar com Kris Meeke.

Aqui ficam alguns momentos deste terceiro dia de prova.