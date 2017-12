Desporto Revelados nomes dos jogadores arguidos por suspeita de combinar resultados Por

A SIC revelou, nesta quinta-feira, os nomes dos quatro jogadores do Rio Ave que são arguidos por suspeita de combinação de resultados.

De acordo com a estação de Carnaxide, os jogadores que, alegadamente, foram aliciados para perder o jogo com o Feirense, da 20ª jornada do campeonato da última época, são Cássio, Marcelo, Roderick Miranda e Nadjack.

Deste quarteto, atualmente apenas Roderick Miranda não se encontra a jogar no clube; rumou a Inglaterra onde alinha pelo Wolverhampton.

A notícia da investigação a quatro jogadores do Rio Ave foi adiantada, ontem, pela SIC (ver aqui).

O clube de Vila do Conde já tomou posição, entretanto (ver aqui).

