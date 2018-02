Desporto “Retirámos as atenções do Benfica para nós”, lamenta comentador do Sporting Por

A assembleia geral do Sporting e as reações de Bruno de Carvalho foram duramente criticadas por Paulo Andrade, o comentador do Sporting em O Dia Seguinte.

Paulo Andrade lamentou que os leões tenham roubado o protagonismo ao Benfica, que era o foco das atenções devido a vários casos de alegada corrupção, como os emails e a Operação Lex, esta visando diretamente o presidente dos encarnados.

“Tudo isto me causa bastante tristeza”, lamentou o comentador.

Paulo Andrade recusou, porém, apontar o dedo a Bruno de Carvalho, devido ‘vai não vai’ da eventual demissão, a Jorge Jesus, pela derrota com o Estoril, ou aos sócios que fizeram subir a tensão na recente (e suspensa) assembleia geral.

“Aqui não há inocentes, são todos um bocado culpados”, afirmou.

“Numa altura em que os focos apontavam todos para o Benfica, nós conseguimos arranjar maneira de retirar as atenções todas, para cima de nós”, frisou Paulo Andrade.

O comentador leonino defende a continuidade do presidente do Sporting, mas exigindo que comece a aceitar a crítica, desde que feita “da forma correta”.

“Não aceito má criações de uma parte ou da outra, nem atitudes incorretas”, frisou: “Eu disse no início que não há inocentes neste processo”.

Já Rui Gomes da Silva, o comentador do Benfica, criticou “os erros sistemáticos” de Bruno de Carvalho, enquanto Guilherme Aguiar, que defende o FC Porto no mesmo programa, considerou “inacreditável” que o presidente de um clube “se confronte internamente” com os sócios.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar