Restrições ao abastecimento de água aliviadas na capital de Moçambique

As restrições ao abastecimento de água vão ser aliviadas a partir de quarta-feira na capital de Moçambique, Maputo, e na cidade da Matola, anunciou hoje o Governo.

A água da rede pública vai voltar a correr todos os dias, durante oito horas, em vez de ser disponibilizada durante algumas horas em dias alternados, como acontecia desde fevereiro.

O alívio acontece graças à melhoria dos níveis de armazenamento da barragem dos Pequenos Libombos, que se situam a 29 por cento da capacidade total, um ponto percentual acima do registado há um ano, de acordo com os boletins da Direção Nacional de Recursos Hídricos consultados pela Lusa.

“A água armazenada ainda não é suficiente para o levantamento total das restrições”, referiu Ana Comoana, porta-voz do Conselho de Ministros, no final da reunião governamental do hoje.

A situação, acrescentou, “continua a requerer uma gestão criteriosa”, concluiu.

