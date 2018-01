Nas Notícias Restauração com falta de mão de obra Por

O setor da restauração e hotelaria apresenta falta de mão de obra e as empresas queixam-se da dificuldade em encontrar profissionais para os lugares disponíveis.

De acordo com a edição desta quinta-feira do Diário de Notícias (DN), faltam 40 mil trabalhadores no setor da restauração e hotelaria.

Entre os funcionários que mais falta fazem estão empregados de mesa, empregados de bar, copeiros, ajudantes de cozinha e empregados de quarto.

Ana Jacinto, secretária-geral da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) é porta-voz da mensagem de que é necessário contratar mais.

“A nota que os empresários nos passam é que têm negócios para abrir e que não o fazem porque não têm recursos humanos suficientes”, afirmou ao DN Ana Jacinto.

De acordo com esta responsável, o setor precisa “urgentemente de mão de obra, mesmo que menos qualificada”.

Nesta altura, sublinha Ana Jacinto, “está a colocar em risco investimentos e o bom funcionamento das unidades”.

