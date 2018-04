Local Resgatadas as vítimas do barco que virou em Cascais Por

Foi um grande susto, mas sem consequências de maior. Os Bombeiros da Parede e a Polícia Marítima resgataram do mar as dez pessoas que se encontravam na embarcação semirrígida de turismo que virou hoje ao largo da Parede, em Cascais.

“A lotação máxima de segurança estava a ser cumprida e isso permitiu fazer a diferença na operação de salvamento”, adiantou o Comandante Pereira da Fonseca.

As dez vítimas foram retiradas do mar com sinais de hipotermia e escoiações.

Pereira da Fonseca lembrou, em declarações aos jornalistas, que “o mar tem agueiros com muita força”, alertando a população para não se arriscar só porque as temperaturas começam a subir.

A embarcação virou junto a uma zona rochosa, em frente ao Hospital Sant’Ana.

A operação de resgate deverá prolongar-se por mais cerca de uma hora, com as autoridades a tentarem retirar o barco.

