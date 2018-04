Economia Repsol investe 60 milhões no complexo industrial de Sines Por

A Repsol anunciou hoje que vai investir cerca de 60 milhões de euros no complexo industrial de Sines, um investimento que tem como objetivo melhorias ao nível da eficiência energética, inovação tecnológica, inspeção e manutenção.

Os trabalhos serão desenvolvidos durante uma paragem planeada, que decorrerá entre maio e junho em todas as fábricas do complexo, com um trabalho previsto de mais de 500 mil horas, com a colaboração de 1500 pessoas e de 55 empresas auxiliares, avança a Repsol em comunicado.

A empresa sublinha que “a segurança de todos os trabalhadores, quer próprios, quer dos prestadores de serviços, é uma prioridade absoluta para a Repsol e, por isso, serão realizadas mais de 20 mil horas de formação”.

Além disso, haverá uma equipa de coordenação de segurança e ambiente, constituída por 70 pessoas de diferentes áreas do complexo, bem como pelos responsáveis da área de Segurança e Ambiente das empresas prestadoras de serviço.

