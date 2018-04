Banca Rentabilidade positiva do setor bancário português Por

Os bancos portugueses voltaram a apresentar rentabilidade dos capitais próprios positiva em 2017, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal, que justifica com a redução das imparidades.

“A rendibilidade dos capitais próprios e do ativo foi positiva em 2017, contrastando com o valor negativo registado em 2016”, lê-se na informação hoje divulgada.

Em 2017, a rendibilidade dos capitais próprios aumentou 10,8 pontos percentuais. Mas já a rendibilidade do ativo cresceu apenas 0,9 pontos, segundo o banco central.

O Banco de Portugal atribui a melhoria da rentabilidade à “redução expressiva do fluxo de imparidades, devido ao efeito de base que decorre do reforço significativo das imparidades para crédito no final de 2016” e ao aumento do produto bancário, mas neste caso diz que foi “suportado em grande medida pelo acionamento do mecanismo de capitalização contingente previsto nos contratos celebrados no âmbito da venda do Novo Banco”.

