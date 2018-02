Motociclismo Renovação de Marc Marquez com a Honda terá consequências Por

Embora esperada, a renovação de contrato de Marc Marquez com a Honda por mais dois anos de MotoGP terá consequências em termos de ‘xadrez’ da disciplina.

A satisfação do Campeão do Mundo com a marca da ‘asa dourada’, que na época passada lhe proporcionou mais um título, fez com que a continuidade na Honda fosse algo natural. O piloto espanhol já conhece bem a equipa onde está desde 2013, e pela qual só foi derrotado na luta pelo campeonato em 2015, quando Marquez foi suplantado por Jorge Lorenzo. Em 2017 tornou-se no mais jovem piloto (25 anos) a conseguir quatro cetros na categoria máxima do motociclismo mundial.

Só que esta continuidade de Marc Marquez na Honda faz com que Johan Zarco deixe de pensar numa possível transferência para a marca japonesa, depois de ficar assente que a Tech3 deixará de ser a formação satélite da Yamaha e também da possibilidade de Dani Pedrosa também ser reconduzido na formação da marca da ‘asa dourada’.

Com Maverick Viñales a renovar a Yamaha e Valentino Rossi a fazer o mesmo, a Zarco poderá restar uma única hipótese; rumar à KTM. A marca austríaca fez um grande investimento no seu primeiro ‘assalto’ ao MotoGP, mas pretende outro tipo de resultados para as próximas temporadas. O francês poderia ser um trunfo para o conseguir.

Há também a possibilidade da KTM na Tech3 como ‘moeda de troca’ para ter Zarco nas suas fileiras, agora que a formação de Hervé Poncharal vai terminar a sua ligação à Yamaha. O gaulês estará mesmo em negociações, embora Aprilia e Suzuki sejam também hipóteses a considerar. Dessas a marca italiana será a menos viável face ao menor investimento realizado na classe ‘rainha’ do motociclismo mundial comparativamente às rivais.