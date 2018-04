Nas Notícias Rendimento Social de Inserção atribuído a mais 1.464 beneficiários em março Por

O número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) aumentou em março, abrangendo 223.151 pessoas, mais 1.464 do que em fevereiro, um aumento de 0,7 por cento, segundo dados da Segurança Social hoje divulgados.

Em relação a março de 2017, este apoio alcançou mais 11.347 beneficiários, representando um aumento de 5,4 por cento, referem a estatísticas do Instituto da Segurança Social publicadas no seu site.

O número de famílias beneficiárias desta prestação social também aumentou em março, situando-se em 101.553, mais 263 face a fevereiro, e mais 6.017 comparando com o mês homólogo de 2017.

A prestação média de RSI por beneficiário foi de 114,19 euros, mais 0,2 por cento do que o valor revisto do mês anterior (113,99 euros) e mais 1,7 por cento do que em março de 2017 (112,29 euros), e por família foi de 257,54 euros, adiantam os dados.

Analisando os beneficiários desta prestação social por idades, as estatísticas indicam que 32,2 por cento tinham menos de 18 anos, 14,7 por cento tinham idades entre os 18 e os 29 anos, 11,4 por cento entre os 30 e os 39 anos, 15 por cento entre os 40 e os 49 anos e 26,6 por cento tinham 50 ou mais anos.

As estatísticas da Segurança Social mostram que a maior parte dos beneficiários do RSI reside nos distritos de Porto (64.964), Lisboa (39.424), Setúbal (20.073) e Açores (19.038).

