Renault vai fazer um ultimato à Red Bull

A Renault Sport não está para esperar muito mais por uma decisão da Red Bull para saber se lhe continuar a fornecer motores na Fórmula 1. Isto depois de ter celebrado uma parceria com a Aston Martin e ter rebatizado os motores de TAG Heuer.

O acordo entre a marca francesa e a estrutura de Milton-Keynes já esteve ‘tremido’ em várias ocasiões, mas desta vez a Renault faz um ultimato à formação liderada por Christian Horner, que só tem contrato com a marca do losango até à temporada de 2018. A ‘bola’ parece estar do lado da Red Bull Racing, a quem Viry Châtillon exigiu conhecer os seus futuros projetos e não ser confrontada com uma decisão já tomada, como sucedeu com a Toro Rosso no final do ano passado.

Cyril Abiteboul é a voz da impaciência da Renault Sport: “Tudo está em aberto para 2019. Seguimos de perto a evolução junto da Toro Rosso, mas não tínhamos qualquer ideia pré-concebida antes de abordar esta temporada”. Palavras que mostram a inquietação da marca francesa, preocupada pela margem de manobra face aos clientes e à FIA, que tem de conhecer antes de 15 de maio quais os construtores associados às equipas como manda o regulamento.

“Não vamos esperar eternamente por uma decidão, Sei que Christian (Horner) fez uma referência ao assunto. Tem razão, Como ele, eu leio os contratos e sei quais as obrigações face à disciplina. Uma coisa é certa, vamos dar uma data limite para que a Red Bull nos informe sobre qual será o seu futuro. Isso deveria ser mais claro a este nível no final de maio. Essa será a nossa data limite”, esclareceu ainda Abiteboul.