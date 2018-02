Fórmula 1 Renault revela o novo R.S. 18 Por

No mesmo dia em que a Sauber apresentou o seu novo F1 para 2018, a Renault fez o mesmo revelando o seu R.18, que esta temporada será guiado por Nico Hulkenberg e Carlos Sainz Jr.

Este é o terceiro chassis concebido pela marca do losango desde o seu regresso à Fórmula 1 como construtor, em 2016. O monolugar representa uma evolução e refinamento dos conceitos desenvolvidos durante a época de 2017. Inclui também um novo design, quer em termos de suspensão, quer no que se refere a aerodinâmica.

O R.S, 18 foi desenvolvido dos dois lados do Canal da Mancha, pelas equipas sediadas em Estone (Reino Unidos) e Viry (França), nomeadamente no supercomputador CFD, no túnel de vento, na sala de operações da equipa e no banco de ensaios de caixas de velocidades.

Jerôme Stoll, presidente da Renault Sport Formula F1 Team é peremtório em afirmar que a “ambiação da equipa é a de defender a sua história”, e que a mesma está em crescimento. Além disso salienta o facto de ter “dois pilotos muito talentosos, que estão ávidos de obter bons resultados”.

“A estrutura em Enstone foi renovada e os nossos investimentos transmitiram-se com sucesso para a pista, subindo de nono para sextos no Campeonato do Mundo de Construtores de 2017, terminando a época com o quarto monolugar mais rápido”, destaca ainda Stoll.

A Renault está convencida que esta terceira época colocará a equipa mais perto do seu objetivo, que é lutar pelos dois campeonatos. E para o seu diretor, Cyril Abiteboul, 2017 já foi “um passo em frente” rumo a esse objetivo: “A época transata foi o segundo ano na nossa reconstrução e um passo em frente na direção dos nossos planos e objetivos de longo prazo. 2017 foi um ano de recrutamento, investimento, angariação de novos patrocinadores, novos talentos e de construção da nossa marca. Ao longo da temporada passada vi progressos em diversas áreas: de nono para sexto no campeonato – em diversas corridas fomos regularmente a quarta equipa mais rápida na grelha de partida.

“Temos tudo para estarmos otimistas para este ano. Temos dois pilotos muito talentosos e ambiciosos. Na época passada o Nico deu-nos exatamente aquilo de que precisávamos com a sua experiência, conhecimento e talento para liderar na pista e fora dela. Carlos juntou-se a nós no final da temporada e trouxe-nos algo novo, tendo amealhado pontos que nos ajudaram na ‘batalha’ do Campeonato de Construtores”, acrescenta o técnico francês.