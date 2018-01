Nacional Renato Seabra, que matou Carlos Castro com saca-rolhas, inspira nome de vinho Por

Um amigo de Renato Seabra, que em 2011 usou um saca-rolhas para matar Carlos Castro, inspirou-se num termo muito usado pelo ex-modelo para dar nome a um vinho.

Em entrevista à Flash, Diogo Costa, de 28 anos, explicou que o nome do vinho – Galifão – deriva de uma expressão “muito usada” por Renato Seabra.

“O nome Galifão contraria tudo o que as pessoas julgam de Renato Seabra. Ele é heterossexual e uma pessoa muito emocional, não é um psicopata”.

De acordo com Diogo Costa, o amigo, que usou um saca-rolhas para mutilar Carlos Castro, provocando-lhe a morte, foi vítima de “um surto psicótico”.

“Ele não é um assassino, apesar do que fez”, insistiu.

“Foi uma coisa que aconteceu naquele momento e devido a algo muito grave que se terá passado”.

Diogo Costa deixou ainda a promessa: as primeiras garrafas do Galifão vão ficar guardadas até que Renato Seabra “volte e as prove”.

Só que o ex-modelo, que cumpre pena na Clinton Correctional Facility, nos EUA, só deverá ser libertado quando tiver 46 anos, por processo de deportação.

“Resta esperar que ele possa sair”, concluiu o amigo.

