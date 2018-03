Nas Notícias Relatório dos incêndios “vai mais longe” do que o anterior, diz Marcelo Por

Marcelo Rebelo de Sousa comparou os dois relatórios da Comissão Técnica Independente (CTI) e concluiu que o segundo, sobre os incêndios de outubro, “vai mais longe” do que o primeiro, sobre os fogos de junho.

Questionado pelos jornalistas à margem de uma cerimónia no Grémio Literário, em Lisboa, o Presidente da República recusou comentar um outro relatório, sobre o assalto aos paióis de Tancos, uma vez que ainda não o tinha lido.

“Estive a comparar relatórios sobre incêndios, da comissão, no primeiro e no segundo caso, portanto, não me debrucei ainda sobre Tancos”, justificou.

Esses “primeiro” e “segundo” referem-se aos documentos em que a CTI analisou os incêndios de junho de 2017, com a tragédia de Pedrógão Grande à cabeça, e mais recentemente os de outubro, entregue esta semana no Parlamento.

“O segundo relatório vai mais longe do que o primeiro”, afirmou Marcelo.

Nas recomendações, a análise mais recente da CTI “toca pontos que no primeiro não tinham sido tocados, em áreas importantes, como, por exemplo, a estruturação dos serviços ou das instituições que lidam com a prevenção ou com o combate aos fogos”, continuou Marcelo.

“Vai mais longe, tem sugestões mais ambiciosas do que o primeiro. Isso, comparando um e outro, é fácil de ver”, reforçou.

Agora é preciso, segundo o Presidente, “tirar efeito útil” destas análises técnicas, até para “retocar” o quadro legislativo em matéria de incêndios.

Daí que o segundo relatório seja mais completo, pois “analisa medidas que entretanto foram tomadas” e inclui “algumas recomendações que vão além das recomendações do primeiro relatório”.

“Se se entender (mas isso é uma decisão política, naturalmente, da Assembleia da República e do Governo) que há aspetos a rever ou a retocar, em função das novas recomendações, sabe-se que o Presidente da República está disponível, sendo diplomas legais, para, naturalmente, dar o seu apoio àquilo que for feito”, frisou o chefe de Estado.

