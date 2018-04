Mundo Reitor explica tiroteio mortal em universidade turca Por

Hasan Gönen, o reitor da Universidade Osmangazi, em Eskişehir (Turquia), explicou em comunicado como se desenrolou o tiroteio que provocou quatro mortos e três feridos.

O autor do ataque é Volkan Bayar, um investigador assistente da mesma universidade.

Bayar está agora a ser interrogado pelas autoridades.

O reitor, Hasan Gönen, explicou que Fatih Özmutlu, secretário do corpo docente, foi o primeiro a ser alvejado.

“Em segunda, foram atingidos o vice-reitor e dois investigadores assistentes”, continuou o responsável, referindo-se a Mikail Yalcin, Yasir Armağan e Serdar Kağlak.

Ainda de acordo com a nota publicada pelo reitor, o atacante “saiu do edifício com uma arma na mão”, tendo-se envolvido numa troca de tiros com os seguranças do campus e a polícia, provocando três feridos.

A imprensa turca refere que o suspeito foi já detido.

Hasan Gönen referiu-se a Volkan Bayar como sendo “uma pessoa problemática” e revelou que o presumível autor do tiroteio estaria a ser investigado por difamação e assédio sobre colegas.

Özdemir Çakacak, o governador da província de Eskişehir, prometeu para breve “uma explicação alongada” sobre o incidente desta tarde.

Os exames na Universidade Osmangazi foram adiados.

