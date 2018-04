Motores Regulamento do WRC modificado para evitar táticas nas ‘power stage’ Por

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) decidiu modificar o regulamento desportivo para evitar as estratégias nas ‘power stage’ nas provas do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

Para alcançar esse objetivo a FIA decidiu que a partir da Volta à Córsega, já no próximo fim de semana, qualquer equipa que tentar atrasar a sua ordem de partida para a ‘power stage’ não poderá marcar os pontos extra atribuídos a estas classificativas que habitualmente encerram as provas do WRC.

Assim a FIA publicou no seu site oficial a modificação ao artigo 13.3.4 do regulamento desportivo, que diz que “toda a equipa que não partir para a ‘power stage’ na ordem indicada não poderá marcar pontos, em conformidade com o artigo 5.3.2 do regulamento WRC FIA 2018. Uma equipa nessas condições não poderá privar outras de marcar pontos”.

Recentemente vários pilotos como Sebastien Ogier, na Suécia, ou Ott Tanak e Thierry Neuville no México, adotaram a tática para beneficiar de uma melhor posição na estrada e assim marcar pontos na ‘power stage’.