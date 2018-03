Motores Reguengos de Monsaraz acolhe Baja TT Capital dos Vinhos em Maio Por

São já 30 anos de Campeonato Nacional de Todo-o-terreno em Reguengos de Monsaraz, que entre 25 e 27 de maio vai receber a Baja TT Capital dos Vinhos.

Para assinalar a data a prova organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense surge com algumas novidades. Aquela que é a quarta prova do Campeonato Nacional de Todo-o-terreno para motos, quad e SSV e a terceira do Campeonato de Portugal de TT para automóveis, terá ainda como atrativo a realização do Troféu Terras do Grande Lago Alqueva.

Numa organização conjunta da Secção Motorismo SAR e do Motor Club Villafranca de los Barrios (Espanha) terá início na prova alentejana esta competição que compreende a realização de duas provas, uma em Portugal e outra em Espanha. A segunda etapa deste troféu, o Rally TT Baja Dehesa de Extremadura, será disputada entre 09 e 10 de Junho. O troféu apresenta um conjunto de prémios em numerário num total de 10.000€ a dividir pelos três primeiros classificados das categorias T1 e T2.

No ano em que comemora 30 anos de existência, a Baja TT Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de Portugal vai voltar a contar com a exposição das viaturas no Parque da Cidade. Será realizada uma cerimónia de partida com início às 21:00 de sexta-feira e haverá também um espetáculo pirotécnico comemorativo do trigésimo aniversário desta prova.

Outra novidade prende-se com o facto de a prova contar com uma boa percentagem de novos trocos, face às edições anteriores.Para além de pontuável para os Campeonatos Nacionais de Todo-o-Terreno de ambas as federações, a Baja TT Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de Portugal 2018 conta para o Troféu Polaris, Troféu CanAm, Taça Yamaha, no caso da FMP, e Taça de Portugal de TT, Taça Ibérica de TT e Desafio Total/Mazda, no caso da FPAK.

Em 2017 a prova alentejana teve como vencedor na competição auto o piloto Ricardo Porém, enquanto nas corridas destinadas a Moto, Quad, SSV triunfaram respetivamente Sebastian Bühler, Arnaldo Martins e João Lopes.